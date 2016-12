Arresto Lusi, Pdl non vota

foto LaPresse 18:24 - Il Pdl uscirà dall'Aula quando si dovrà votare sull'arresto del senatore Luigi Lusi. E' questa la linea emersa in Senato. "Non dobbiamo dare alcuna sponda alla sinistra, non ci devono essere strumentalizzazioni su questo voto", dice Angelo Cicolani che conferma: "Usciremo dall'Aula". - Il Pdl uscirà dall'Aula quando si dovrà votare sull'arresto del senatore Luigi Lusi. E' questa la linea emersa in Senato. "Non dobbiamo dare alcuna sponda alla sinistra, non ci devono essere strumentalizzazioni su questo voto", dice Angelo Cicolani che conferma: "Usciremo dall'Aula".

Lusi: "Io capro espiatorio per chi evoca i forconi"

Prima del voto, Lusi ha preso la parola in Aula al Senato. "Chiedo mi venga riconosciuto il diritto dei comuni cittadini ad un giusto processo, senza inutili misure afflittive dal sapore inevitabilmente punitivo e persecutorio", ha detto l'ex tesoriere della Margherita, che poi ha chiesto di evitare "inutili e devastanti forzature per appagare la crescente ondata dell'antipolitica, tranquillizzare chi ha un approccio volto solo a trovare un capro espiatorio, soddisfare chi evoca, strumentalmente, i 'forconi' della piazza e trovare un colpevole per tutte le stagioni ''.