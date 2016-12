foto LaPresse Correlati Il ministro contestato in Aula

Fornero: "Non escludo modifiche al ddl" 10:30 - Potrebbe essere 62 anni l'età oltre la quale si potrebbe avere diritto alla salvaguardia del governo e alla possibilità di andare in pensione con le vecchie regole. E' quanto emerge dall'informativa del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, alla Camera a proposito dei lavoratori esodati da tutelare oltre a quelli destinatari di accordi collettivi. - Potrebbe essere 62 anni l'età oltre la quale si potrebbe avere diritto alla salvaguardia del governo e alla possibilità di andare in pensione con le vecchie regole. E' quanto emerge dall'informativa del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, alla Camera a proposito dei lavoratori esodati da tutelare oltre a quelli destinatari di accordi collettivi.

"Il governo - ha detto la Fornero affermando che i nuovi soggetti da tutelare oltre ai primi 65mila dovrebbero essere 55mila - si è espresso ripetutamente manifestando l'intenzione di salvaguardare innanzitutto i lavoratori interessati da accordi collettivi, in specie sottoscritti con l'ausilio dello stesso governo, attraverso il ministero del Lavoro e quello dello Sviluppo, dato che l'approdo alla pensione al termine della mobilità era considerato in tali sedi elemento essenziale per la stessa conclusione dell'accordo. Per altre categorie, la salvaguardia potrebbe riguardare coloro i quali maturano il diritto entro il 2014 o hanno superato una soglia di età, per esempio i 62 anni".



"Per quanto riguarda i lavoratori meno anziani - ha ribadito il ministro - il mix delle soluzioni può muovere dall'estensione del trattamento di disoccupazione a formule di sostegno all'impiego di queste persone: per esempio con incentivi contributivi e fiscali nella direzione indicata dallo stesso disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Non vanno escluse la partecipazione, su base volontaria, a lavori di pubblica utilità".



"Auspico che il ddl passi presto"

"Mi auguro che" la riforma del mercato del lavoro "sia presto approvata anche in quest'Aula", ha spiegato il ministro. "Il ddl lavoro - ha aggiunto - rappresenta un buon equilibrio tra le spesso contrapposte esigenze di domanda e offerta di lavoro. Il governo assicura tutto l'impegno necessario per monitorare l'avviamento operativo delle norme nell'attuale difficile contesto recessivo al fine di calibrarne la concreta applicazione ed effettuare, se del caso, i necessari aggiustamenti".



La Lega lascia l'Aula: "Esodiamo la Fornero"

Quando il ministro ha iniziato il suo intervento i deputati del Carroccio hanno abbandonato l'Aula. "Siamo usciti - spiega il capogruppo della Lega Gianpaolo Dozzo - perché non intendiamo più ascoltare futili scuse da un ministro che non solo ha causato il problema degli esodati, ma lo ha colpevolmente minimizzato prevedendo forme successive di tutela solo per una piccolissima parte di essi". Prima di lasciare l'Aula, il Gruppo ha esposto uno striscione con la scritta: "Esodiamo la Fornero".