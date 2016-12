foto Ansa

- La Cgil ribadisce al governo la richiesta di una soluzione previdenziale per tutti gli esodati, evitando un nuovo balletto dei numeri. L'appello viene dal segretario confederale Vera Lamonica, che dice no ad altre "tagliole" come quella di un nuovo decreto per 55mila salvaguardati, escludendo gli altri. E Luigi Angeletti (Uil) lancia nuove accuse al governo: "Non abbiamo dati ma quelle della Fornero continuano a sembrarci cifre inaffidabili".