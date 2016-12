Pensioni, Fornero: ci sono altri 55mila esodati

foto Ansa Correlati Lavoro, Fornero: "Niente dogmatismi" 19:25 - Gli esodati da salvaguardare oltre i 65mila già previsti dal decreto del governo sono 55mila: lo ha affermato, parlando al Senato, il ministro del Lavoro, Elsa Fornero. Tra questi 40mila sono quelli in mobilità. "Per far fronte al problema - ha aggiunto -, l'esecutivo potrebbe estendere il trattamento di disoccupazione o pensare alla partecipazione a lavori di pubblica utilità". - Gli esodati da salvaguardare oltre i 65mila già previsti dal decreto del governo sono 55mila: lo ha affermato, parlando al Senato, il ministro del Lavoro, Elsa Fornero. Tra questi 40mila sono quelli in mobilità. "Per far fronte al problema - ha aggiunto -, l'esecutivo potrebbe estendere il trattamento di disoccupazione o pensare alla partecipazione a lavori di pubblica utilità".

Il ministro torna a contestare che la cifra di circa 400mila persone trapelata dall'Inps corrisponda effettivamente a lavoratori esodati, spiegando che in quella cifra sono considerati anche lavoratori che non sono effettivamene fuori dal mondo del lavoro o che versano autonomamente i contributi.



La Fornero ha posto l'accento sulle risorse da stanziare per garantire l'ulteriore platea dicendo che il governo è consapevole che "l'onere da corrispondere sarà sottratto a risorse da usare per altri impieghi ugualmente rilevanti da un punto di vista sociale". "L'onere e la copertura sono da vagliare", ha detto.



Saranno privilegiati tra i lavoratori da salvaguardare coloro che sono interessati da accordi collettivi di uscita dall'impresa e coloro che maturano il diritto alla pensione entro il 2014 o hanno superato una certa soglia di età. Per i più giovani, invece, il governo potrebbe estendere il trattamento di disoccupazione o pensare alla partecipazione a lavori di pubblica utilità, ha concluso il ministro.



Il decreto messo a punto finora dalla Fornero e dal premier Mario Monti tutela 65mila tra i lavoratori che hanno raggiunto entro dicembre 2011 un accordo con le aziende per lasciare l'occupazione scivolando verso la pensione e che si sono poi trovati senza reddito per effetto della riforma che innalza i requisiti per lasciare il lavoro.



Angeletti: "Su esodati dati inaffidabili"

"Noi non possiamo disporre di dati ma continuano a sembrarci cifre assolutamente inaffidabili". Così il leader Uil, Luigi Angeletti, commenta il dato fornito dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dei nuovi 55mila esodati che dovranno essere salvaguardati dalla riforma delle pensioni.