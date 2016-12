foto Tgcom24

- Sull'approvazione del ddl di riforma del mercato del lavoro il Pd è pronto a un'accelerazione, ma in cambio chiede "una risposta non verbale" e rapida sul problema degli esodati. A spiegarlo è il segretario del partito, Pier Luigi Bersani, che ribadisce come per il Pd risolvere il problema degli esodati sia "un tema sociale acutissimo" e "una priorità".