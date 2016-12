foto LaPresse Correlati Crisi, Passera: "Monti fa miracoli"

Sulla riforma del lavoro "non c'è dogmatismo", bisogna "essere disposti a monitorarla, a vedere se gli effetti si discostano dagli obiettivi posti e se così dovesse essere bisogna avere la disponibilità a cambiare qualcosa". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero. L'invito è ad attuare "una valutazione in itinere", perché, aggiunge il ministro, "la riforma è complessa e dobbiamo fare nostro un atteggiamento pragmatico".

Il ministro, parlando in collegamento telefonico dal convegno "Occupazione e Welfare", organizzato dalla Fondazione Craxi, ha aggiunto che "la riforma del mercato del lavoro è un buon equilibrio tra esigenze spesso contrapposte delle parti". Quindi, ha aggiunto, "se ci si sforza tutti insieme di guardare alle cose positive che ci sono e all'equilibrio che realizza, io credo che faremo un buon passo nella direzione di un futuro migliore per questo Paese".



"Cambieremo qualcosa se non funziona"

"La riforma è stata fatta e ora si tratta di attuarla - ha ribadito ancora il ministro -. Poi, laddove si rileveranno dei punti che non funzionano, allora si interverrà per modificarli". La Fornero ha ricordato come questo metodo, dell'aggiustamento progressivo sulla base di un monitoraggio costante, venga adottato comunemente fuori dall'Italia, ma nel nostro Paese viene spesso sacrificiato alla logica del "dover sempre ripartire da capo".



Bersani: "Accelerare sul ddl Lavoro e risolvere il nodo esodati"

Il Pd è pronto ad "accelerare" sull'approvazione del ddl Lavoro ma chiede "una risposta non verbale" e rapida sul problema degli esodati. In questo caso è pronto anche a valutare ulteriori modifiche sul lavoro in un decreto legge, come ha spiegato il segretario del Pd Pier Luigi Bersani a "Youdem". Bersani ha ribadito che per il Pd risolvere il problema degli esodati è "un tema sociale acutissimo" ed è "una priorità".



Formero: "Ok al dialogo, ma poi bisogna decidere"

"A differenza di quanto avvenuto in occasione della riforma previdenziale, dove si è dovuto agire con urgenza, nel caso della riforma del Lavoro il governo ha scelto un metodo diverso, aperto al dialogo e al confronto con le parti sociali, il che, come ha detto più volte Mario Monti, non equivale alla concertazione, cioè a concordare le soluzioni perché il governo si assume le responsabilità delle misure che adotta", ha detto ancora la Fornero.



In precedenza, partecipando al forum organizzato dall'Unione giovani ebrei di Italia, la Fornero aveva ricordato che appena entrato in carica, il governo aveva dovuto agire con decisione sulla riforma previdenziale perché il Paese era sull'orlo di una grave crisi e non c'era tempo da perdere. "Per salvare il malato - aveva detto - bisognava tagliare l'arto che rischiava di andare in cancrena. Purtroppo non c'era il tempo né l'opportunità di sentire tutti i parenti del malato".



Martone: "Faremo quanto necessario"

"E' necessario un approccio realista, e quindi valutare come funzionano le istituzioni del mercato del lavoro è fare il necessario per risolvere i problemi". Così la pensa al riguardo il viceministro del Welfare Michel Martone, intervenuto a margine di un evento Uil. Il voto entro il 28 giugno è però "un segnale importante".



"Un'approvazione rapida entro il vertice del 28 - ha detto - è sicuramente un segnale importante che l'Italia prosegue sulla via del risanamento. Dopo l'approccio sarà quello di guardare con realismo al funzionamento degli istituti del mercato del lavoro e intervenire dove è necessario".