Premi extra per i lavoratori esterni del Senato

foto LaPresse

10:48

- Tre milioni e 570mila euro. Questa è la cifra che grava sul bilancio 2011 del Senato per far fronte alle indennità aggiuntive dovute a tutti i lavoratori esterni: si tratta del "personale di altre amministrazioni ex enti che forniscono servizi in Senato". Si va dalle forze di polizia ai vigili del fuoco, dagli impiegati di banca a quelli delle Poste. Le cifre variano, fino ad un massimo di 2.500 euro extra lordi al mese.