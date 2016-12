foto LaPresse

- Il ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, esclude l'ipotesi di introdurre nuove tasse: "Non credo che sia la cosa da fare adesso". "L'ammontare del peso fiscale - ha spiegato - è molto elevato e non vedo spazio per ulteriori interventi". Il ministro ha poi confermato che con la spending review, il governo vuole "evitare un intervento automatico di aumento dell'Iva che non avrebbe effetti positivi sull'economia".