14:16

- "Il giorno si avvicina. Dicono che non lo faremo, vedremo se la secessione la facciamo o non la facciamo, io in testa e tutti gli altri dietro". E' un Bossi nuovamente combattivo quello che dal palco de "No Imu Day" lancia l'urlo "Padania" con i militanti che gli rispondono "Libera!". Per Bossi, "Padania libera" è "la strada". "Un sogno che si realizza aver dato il via all'azione secessionista, a giorni", ha aggiunto.