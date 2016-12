foto Ansa Correlati No Imu Day, la manifestazione di Verona 16:55 - Il popolo della Lega è radunato a Verona per il "No Imu day". Diversificate le iniziative dei sindaci leghisti sulla tassa sulla casa annunciate da Roberto Maroni. "Alcuni nostri sindaci - ha detto - non fanno pagare l'Imu, lo mettono allo zero per cento; altri lo pagano loro per i cittadini; altri come forma di protesta non approveranno il bilancio". Poi attacca il governo: "Sono da licenziare, a cominciare dalla Fornero". - Il popolo della Lega è radunato a Verona per il "No Imu day". Diversificate le iniziative dei sindaci leghisti sulla tassa sulla casa annunciate da Roberto Maroni. "Alcuni nostri sindaci - ha detto - non fanno pagare l'Imu, lo mettono allo zero per cento; altri lo pagano loro per i cittadini; altri come forma di protesta non approveranno il bilancio". Poi attacca il governo: "Sono da licenziare, a cominciare dalla Fornero".

Per il sindaco di Verona Flavio Tosi, segretario della Liga Veneta-Lega Nord, "se guardiamo la prima casa a livello nazionale la partita vale meno di 4 miliardi di euro: con una spesa pubblica di 800 mld si può anche pensare a qualche risparmio sulle spese dello stato centrale invece di gravare sempre sulle famiglie".



Riguardo alla proposte dei sindaci, Tosi ha detto che bisogna vedere le specificità dei diversi comuni: "Chi ha più seconde case può abbassare la tassa sulla prima. Bisogna fare meno danni possibile, ogni realtà fa storia a sè". "Siamo contro questa Imu: se fosse stata l'Imu ex-Ici, quindi una tassa locale che escludeva la prima casa, sarebbe stata una cosa; ma una tassa che la include, aumentando gli importi in maniera impressionante, che poi metà se la prende lo Stato... è ovvio che siamo contrari".



Maroni: "Alfano tolga la spina al governo, poi parliamo"

"Angelino Alfano dice che è contrario: bene, voti contro il decreto sviluppo, che sono 80 miliardi di palle, tolga la spina al governo". Questo l'incitamento che Roberto Maroni lancia da Verona al Pdl, indicando che "poi ricominceremo a parlare". Per l'ex ministro dell'Interno "la Fornero ha combinato un disastro. E' un attentato vero e proprio; un disastro sociale al quale noi rimedieremo".



"Grillo parla di casta, noi del nord"

"Beppe Grillo non parla al nord. Grillo parla di casta, di tante cose che hanno presa", ha aggiunto Maroni indicando che la Lega invece "a partire da oggi riprende in mano la questione settentrionale". "Vogliamo innalzare alta la bandiera della questione settentrionale. La Lega parla di battaglie e temi concreti, si parte oggi, finché questo governo non sarà mandato a casa".



Bossi: "Berlusconi non doveva andare via"

"E' stato troppo facile far cadere Berlusconi, bisognava impedirgli di andare via", ha detto Umberto Bossi dal palco. Acclamato dal popolo del Carroccio, ha sottolineato: "Quando siamo andati via noi molte cose erano a posto, e se fossimo rimasti noi sicuramente non avremmo fatto la riforma delle pensioni e non avremmo toccato la casa", ha aggiunto il Senatur tra gli applausi del migliaio di leghisti presenti in piazza.



"Secessione? Il giorno si avvicina"

"Il giorno si avvicina. Dicono che non lo faremo, vedremo se la secessione la facciamo o non la facciamo, io in testa e tutti gli altri dietro". E' un Bossi nuovamente combattivo quello che dal palco de "No Imu Day" lancia l'urlo "Padania" con i militanti che gli rispondono "Libera!". Per Bossi, "Padania libera" è "la strada". "Un sogno che si realizza aver dato il via all'azione secessionista, a giorni", ha aggiunto.



Sindaci leghisti riconsegnano la fascia tricolore

Una delegazione di sindaci della Lega, guidata dal primo cittadino di Verona Flavio Tosi, ha consegnato per protesta contro la politica del governo le proprie fasce tricolori alla Prefettura di Verona. Lo aveva annunciato dal palco lo stesso Tosi, indicando, tra l'altro, che gli stipendi del governo "sono la vera spesa improduttiva".



Santanché (Pdl): "Italiani non pagate adesso l'Imu"

"Io dico agli italiani di non pagare questa tassa ma di aspettare. Diamo il tempo al governo per il ravvedimento operoso. Vediamo cosa succede, anche perché ad oggi nessuno sa quanto dovrà pagare esattamente all'altra rata di dicembre. E' impensabile". Questo l'appello di Daniela Santanché in una dichiarazione ad Affaritaliani.it. Alla vigilia della scadenza per il pagamento dell'acconto dell'Imu, la deputata del Pdl ricorda che "la legge prevede che si può pagare in due rate e se c'è il ravvedimento operoso si può pagare in dodici mesi con un interesse del 2,50% e una sanzione del 3,70. Quindi io non la pago. La pagherò dopo".