17:28

- "Non possiamo promettere ai cittadini molte riduzioni delle tasse a breve". Così il premier Mario Monti, illustrando le azioni in programma in campo fiscale e sottolineando come non sarà introdotto nemmeno una tassa patrimoniale, perché il governo ha già varato interventi sui patrimoni "che hanno evitato che ci fossero nuove tasse sul lavoro e sulle imprese".