foto Ap/Lapresse

17:00

- "Immagino che l'Ue, e parlo come privato cittadino non come capo di governo, potrebbe eventualmente considerare qualche dilazione degli impegni presi dalla Grecia". Così il premier Mario Monti ha commentato a Bologna la difficile situazione in cui si trova Atene. "Mi aspetto e anche molti governi europei si aspettano, un voto favorevole per un saldo rapporto fra la Grecia e gli altri Stati e la permanenza nell'eurozona", ha aggiunto.