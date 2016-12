foto Ansa 15:03 - Il Pdl critica il dl sviluppo varato dal governo. "Sui giornali avevo visto che erano stati stanziati 80 mld per la crescita, poi ho capito che erano 1 reale e 79 virtuali", ha detto Angelino Alfano annunciando per prossima settimana "le proposte del Pdl per la crescita". "E' come se noi, approvando il piano casa, avessimo detto che venivano non affidati ma stanziati 50 mld", ha aggiunto. - Il Pdl critica il dl sviluppo varato dal governo. "Sui giornali avevo visto che erano stati stanziati 80 mld per la crescita, poi ho capito che erano 1 reale e 79 virtuali", ha detto Angelino Alfano annunciando per prossima settimana "le proposte del Pdl per la crescita". "E' come se noi, approvando il piano casa, avessimo detto che venivano non affidati ma stanziati 50 mld", ha aggiunto.

"Se noi avessimo fatto un decreto sviluppo con un solo miliardo, i giornali avrebbero detto di tutto e di più su di noi", ha proseguito Alfano tra gli applausi dal palco del "Lombardia Day", manifestazione organizzata a Milano per sostenere il Governo della Regione in questo periodo di polemiche e inchieste giudiziarie.



La prossima settimana il Pdl presenterà le sue proposte per la crescita: Angelino Alfano lo ha spiegato commentando il decreto sviluppo approvato ieri dal governo. Nel dettaglio, sulle norme del decreto il segretario del Pdl ha preferito non dare un giudizio perché "le liti fra i Ministri hanno impedito di approvarlo, ed è stato approvato salvo intese quindi quando avremo modo di leggerlo lo giudicheremo". "Già la prossima settimana, come Pdl - ha annunciato - presenteremo le nostra proposte per la crescita e offriremo al Parlamento per rafforzare e migliorare i contributi del decreto qualora non siano coincidenti con le nostre proposte".



"Avanti per i moderati, Berlusconi con noi"

"La giornata di oggi serve essenzialmente a dire che noi, Popolo della liberta' ci siamo, siamo in campo, Berlusconi e' con noi, noi siamo con lui". Cosi' Angelino Alfano nel suo intervento all'incontro 'Lombardia e' liberta", organizzato dal Pdl per Roberto Formigoni. "Vogliamo andare avanti - ha spiegato il segretario nazionale del Pdl - perche' riteniamo, ancora una volta, che non ci sia una ricetta, da sinistra, migliore della nostra".