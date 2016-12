foto LaPresse

- "Di annunci si può anche morire se non si fanno cose in favore del lavoro, della crescita, della riduzione delle tasse". Così il leader della Cgil, Susanna Camusso, ha avvertito il governo parlando dal palco della manifestazione unitaria a Roma. "Diciamo a questo esecutivo: cambi agenda subito e sappia che se non cambia, saremo nelle piazze, continueremo perché non ci rassegniamo", ha aggiunto.