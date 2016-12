foto LaPresse Correlati Sindacati in piazza contro il governo

07:49 - "Il governo è entrato nella fase due e adesso coltiva la crescita". Lo ha detto il premier Mario Monti a Milano. "Prendere provvedimenti per la crescita è un percorso lungo e faticoso, presto vedremo alcuni effetti ma non sono cose che possono essere misurate nel mese o nel trimestre", ha aggiunto. E sulla crisi spiega: "L'Italia ce la farà, e non perché lo dice la Merkel".

Il momento, però, è ancora molto difficile e l'Italia è ancora in pericolo. "Ci siamo spostati dall'orlo del precipizio solo che il cratere del precipizio si sta allargando e siamo di nuovo in una crisi", ha spiegato il premier.



"Da una prima lettura dei giornali ho visto commenti piuttosto positivi" all'approvazione del decreto legge per lo sviluppo varato ieri dal consiglio dei ministri. Tuttavia, sostiene il presidente del Consiglio, "molti hanno notato che il governo ha cambiato agenda. Non vorrei deludere ma non c'è stato un cambio d'agenda, siamo in assoluta continuità: il governo lavora per la crescita", ha proseguito Monti.



"Discutibile l'opportunità di vendere le aziende pubbliche"

E' discutibile l'opportunità per lo Stato di vendere le grandi aziende pubbliche. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Monti. "Sarebbe di discutibile opportunità venderle al mercato - ha detto - perdendo la possibilità di fare un minimo di strategia industriale e in un momento in cui i prezzi sono così bassi". Secondo Monti, la decisione, annunciata ieri, di vendere parte del patrimonio pubblico non è stata presa subito "perché sarebbe stato un messaggio sbagliato al mercato e alla comunità internazionale. Prima bisognava mutare durevolmente i flussi correnti".



"Su Grecia, Ue potrebbe valutare dilazioni"

"Immagino che l'Ue, e parlo come privato cittadino non come capo di governo, potrebbe eventualmente considerare qualche dilazione" degli impegni presi dalla Grecia, ha detto il premier parlando della crisi ellenica.



"Ce la faremo, e non perché lo dice la Merkel"

A Bologna, dal palco di "La Repubblica delle idee", monti insiste sulle potenzialità del Paese: "La Merkel dice che l'Italia ce la fa, ma l'Italia ce la fa non perché lo dice la Merkel". E sottolinea che l'Italia non intende finire sotto il tallone della troika composta da Fmi, Bce e Commissione Ue: il Paese ce la farà da solo, senza avere soldi dalla Germania; ma allo stesso tempo chiede che l'Europa adotti in fretta misure "concrete" per la crescita e in difesa dei Paesi virtuosi. L'Italia, sostiene Monti, ha "bisogno dell'Europa più di altri, non perché più debole, ma perché poco attenta al futuro". Per uscire dalla crisi, però, servono tre condizioni. Primo: il voto in Grecia non deve "andare male", altrimenti la situazione potrebbe precipitare. Secondo: nelle prossime "cruciali" settimane l'Europa deve adottare misure concrete per la crescita. Terzo: i Paesi che hanno adottato "politiche giuste", come l'Italia, devono essere protetti. Anche l'Italia, però, deve fare la sua parte, proseguendo sulla strada del rigore.



"Esodati, presto ricognizioni e misure"

L'impegno del governo è di "avere al più presto una ricognizione" il più precisa possibile sugli esodati, e a "prendere i provvedimenti conseguenti, tenendo conto che non tutti e non subito si trovano in questa situazione". Parlando poi della riforna del Lavoro, il premier ha aggiunto: "Credo che presto verrà rivalutata anche da coloro che pur avendola confezionata partecipando alle consultazioni ora la criticano".



"No riduzione tasse a breve"

"Non possiamo promettere ai cittadini molte riduzioni delle tasse a breve". Così il premier Mario Monti, illustrando le azioni in programma in campo fiscale e sottolineando come non sarà introdotto nemmeno una tassa patrimoniale, perché il governo ha già varato interventi sui patrimoni "che hanno evitato che ci fossero nuove tasse sul lavoro e sulle imprese".