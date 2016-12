foto LaPresse

15:45

- Arriva il filtro di ammissibilità per il processo di appello in sede civile. L'annuncio è del ministro della Giustizia, Paola Severino, al termine del Cdm. "Se l'appello è inammissibile non verrà celebrato", sintetizza il Guardasigilli assicurando che "questo non significa cancellarlo", ma introdurre la valutazione di un giudice. Nel dl Sviluppo c'è anche una norma sui rimborsi più veloci per i processi civili troppo lunghi.