Monti:"In dl Sviluppo più crescita e meno Stato" Grilli: "In arrivo 10 mld di euro da dismissioni"

14:45 - "Crescita e riduzione della dimensione e del peso dello Stato: sono i motivi ispiratori del Cdm di oggi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Monti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo l'approvazione del decreto Sviluppo. "Presentiamo delle misure per il contenimento delle strutture e della spesa" sia della presidenza del Consiglio che del ministero dell'Economia.

Il premier Monti ha anche definito "un corpo organico e robusto" il pacchetto Sviluppo presentato dal ministro Corrado Passera.



Passera: "Interventi crescita già nel Salva-Italia"

Ad illustrare il testo approvato è intervenuto il ministro per lo Sviluppo, Corrado Passera. "Gli interventi sulla crescita li abbiamo fatti sin dal 'Salva-Italia. Non c'è stato nessun decreto senza una forte componente di contributo alla crescita", ha detto.



"Molte misure strutturali e lavoro"

Il ministro ha annunciato molti interventi strutturali e, soprattutto, interventi per favorire l'occupazione, in particolare "iniziative concrete sul credito imposta per l' acquisizione di personale di alto livello, per facilitare sia il mantenimento sia l'attrazione di personale" qualificato.



"Nuovi strumenti per finanziare le aziende"

Per il mondo delle imprese ci sono nel decreto Sviluppo "vere riforme di lungo periodo: strumenti di finanziamento per poter ricorrere meglio ai mercati. Si riducono i limiti per le aziende piccole e medie non quotate. E' una riforma strutturale delle modalità di finanziamento", ha annunciato ancora Passera.



"Mobilitati 80 mld"

Tra risorse e investimenti il decreto sviluppo "mobiliterà risorse fino a 80 miliardi", ha sottolineato il ministro per lo Sviluppo Corrado Passera, spiegando che "40-45 miliardi arriveranno dai project bond e dalle misure per le pmi" gli altri 30-35 miliardi dalle altre misure.



"Infrastrutture, presto 20 mld Cipe"

"Nei prossimi mesi speriamo di sbloccare una ventina di miliardi in infrastrutture" si è augurato Corrado Passera.



"Per imprese mobilitati 40-45 miliardi"

Nel dl Sviluppo ci sono interventi strutturali "per favorire l'occupazione" e vengono mobilitate risorse pari a 40-45 mld di euro. E' quanto aggiunto dal ministro Passera, che ha parlato di "iniziative sul credito imposta per l'acquisizione di personale di alto livello". Per le imprese sono state introdotte invece misure di finanziamento che riducono i limiti per le piccole aziende. Inoltre la Srl semplificata viene "estesa anche agli over 35".



Grilli: "Da dismissioni 10 mld entro un mese"

Il viceministro all'Economia, Vittorio Grilli, ha anche spiegato che entro un mese sarà conclusa la parte iniziale della cessione di Fintecna, Sace e Simest a Cdp che avrà "un impatto importante sulle entrate" pari a 10 miliardi che produrrà "una pari riduzione del debito" o interventi sui ritardi nei pagamenti. "Lo stesso sistema usato per le cessioni immobiliari - ha poi spiegato - sarà utilizzato per le proprietà mobiliari. Lo Stato ha un piccolo patrimonio di società e migliaia di altre società fanno parte del patrimonio delle municipalizzate. Potranno essere cedute".



"Soppressi i Monopoli"

"Il decreto Sviluppo prevede la soppressione dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del Territorio" ha confermato il viceministro dell'Economia, Vittorio Grilli, spiegando che i due enti soppressi confluiranno nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate.



Severino "Maggiore efficienza della giustizia porta crescita"

Soddisfatta anche la ministra della Giustizia, Paola Severino. "Gli interventi della giustizia si collocano nel solco del principio che una maggiore efficienza della giustizia è uguale a una maggiore crescita economica" ha commentato il Guardasigilli.



Camusso: "Decreto non ad altezza delle aspettative"

Severo il giudizio della leader della Cgil, Susanna Camusso sul provvedimento che definisce "non all'altezza dell'aspettativa che c'è di una 'fase due' che inverta la tendenza recessiva del Paese". La sindacalista avverte i provvedimenti su edilizia e credito di imposta come "un po' senza criterio" senza far emergere il sommerso o le modalità degli appalti. Quanto agli investimenti, denuncia l'assenza di una politica effettiva: "Siamo all'ennesimo annuncio della possibilità che il Cipe deliberi e sblocchi gli investimenti effettivi". "La sensazione - conclude la leader Cgil - è che siamo ancora ad una politica di annunci e di piccoli provvedimenti, tra cui cose assolutamente interessanti, come l'incentivazione del lavoro a tempo indeterminato. Ma poca cosa rispetto a quanti necessario" come "un allentamento del patto di stabilità per i Comuni in grado di investire".