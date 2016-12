foto LaPresse Correlati Crisi, varato il decreto sviluppo

Monti: "Intesa con la Francia" 14:00 - Ci può essere "un numero limitato di Paesi" che si spingono più avanti, lasciando aperta la porta agli altri che seguono. "Ma non è un'Europa a più velocità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sul fronte interno, il Capo dello Stato ha aggiunto: "L'Italia e il governo Monti hanno dimostrato e dimostreranno di voler fare i conti con i propri problemi e ritardi e affrontare il riequilibrio della finanza pubblica". - Ci può essere "un numero limitato di Paesi" che si spingono più avanti, lasciando aperta la porta agli altri che seguono. "Ma non è un'Europa a più velocità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sul fronte interno, il Capo dello Stato ha aggiunto: "L'Italia e il governo Monti hanno dimostrato e dimostreranno di voler fare i conti con i propri problemi e ritardi e affrontare il riequilibrio della finanza pubblica".

Per uscire dalla crisi, tuttavia, serve di più. "Il governo Monti - ha ricordato Napolitano - non ha mai detto di aver finito tutto il suo lavoro, occorrono altre misure ma quella adottate finora sono state sufficienti a ridare credibilità all'Italia".



Al termine di un colloquio al Quirinale con il presidente tedesco, Joachim Gauck, il Capo dello Stato ha ribadito che tra Italia e Germania "c'è una piena comunanza di vedute sulla necessità di andare avanti nel progetto europeo, per un'Europa dei diritti, dei valori e della pace perché non è solo l'Europa della moneta".