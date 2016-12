foto LaPresse Correlati Il testo integrale

E' composto da 61 articoli il decreto Sviluppo approvato dal Consiglio dei ministri. Una versione più corposa rispetto alle precedenti che presentavano 37 articoli. Tra le tante novità: l'Agenzia per l'Italia digitale, sale al 50% la detrazione Irpef per chi ristruttura fino al 30 giugno 2013. Niente Imu per 3 anni sugli stabili delle ditte edili destinati alla vendita. Una cabina di regia per riqualificare le città e sgravi per chi assume giovani.

Le coperture arriveranno dall'armonizzazione del prelievo fiscale sulle polizze assicurative delle compagnie estere e dai tagli lineari alle amministrazioni centrali.



Tra le novità principali il Fondo per la crescita sostenibile, che abroga circa 43 forme di incentivi alle imprese e tramite il qale andranno a recuperare circa 650 milioni di euro nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi. Sul fronte delle misure a stimolo dell'occupazione, sono da citare il credito d'imposta del 35% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e il finanziamento agevolato previsto dal fondo Kyoto alle aziende che operano nel settore della green economy e assumono giovani a tempo indeterminato.



Per quanto riguarda gli interventi in materia fiscale, il bonus per le ristrutturazioni edilizie sale dal 36 al 50% con un tetto di spesa di 96mila euro, mentre per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal primo gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione scende dal 55 al 50.



Viene inoltre ripristinata l'Iva sulle cessioni o le locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione. Diventa poi possibile emettere cambiali e obbligazioni per le società italiane non quotate, anche pmi con il supporto di "sponsor" che assistono gli emittenti.



Sul fronte dell'agricoltura figurano interventi mirati a rafforzare l'azione di tutela e promozione dei Consorzi di tutela dei vini, a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili legate ad opere irrigue ed ai Consorzi di Bonifica e a ridare slancio e competitività alla pesca e all'acquacoltura.



Sono numerose anche le misure per il comparto infrastrutture e trasporti, tra cui il project bond con trattamento fiscale agevolato riconosciuto ai titoli di stato (ritenuta al 12,5%) per la costruzione di nuove opere; l'estensione del finanziamento mediante defiscalizzazione a tutte le opere infrastrutturali realizzate in partenariato pubblico-privato e il "piano città" per interventi di riqualificazione delle aree urbane, che sarà coordinato da una Cabina di regia operativa presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Viene poi permesso ai Comuni di utilizzare, per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, i crediti d'imposta senza la limitazione fissata in circa 500 mila euro annui. Passera ha spiegato che "nei prossimi mesi il governo ha in mente di sbloccare almeno un'altra ventina di miliardi per le infrastrutture" attraverso il Cipe e che i cantieri aperti della Salerno-Reggio Calabria saranno completati entro il 2013.



Per ridurre i tempi della giustizia, viene infine fissata a 6 anni la durata massima dei processi: 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione. Per ogni anno in più ci sarà un indennizzo tra i 500 e i 1.500 euro. E' previsto un filtro di inammissibilità che si basa su una "prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso".