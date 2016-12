Benigni: "Monti? Lo metterei in Purgatorio"

- "Mario Monti lo metterei in Purgatorio, non me lo fate mettere all'Inferno". Lo ha detto Roberto Benigni, grande esperto di Dante e Divina Commedia, che in Palazzo Vecchio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Firenze, aggiungendo che lui "lo metterebbe anche in Paradiso". "Monti lo metterei in un bel Canto del Purgatorio, dolce", ha concluso Benigni.

"Il Purgatorio è la cantica più pacata, educata, ed anche la più tecnica e la più riuscita, perché tecnicamente perfetta" ha detto il premio Oscar per La vita è bella. "Monti, ha ribadito Benigni, potrebbe stare in un canto del Purgatorio in cui ci sono quegli spiriti tecnicamente perfetti". Per l'attore e comico toscano "il Purgatorio porta fuori dallo spread infernale".

"Avete capito o no che voto Renzi?"

Non solo Monti. L'attore non ha nascosto la sua ammirazione anche per il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Lo voterebbe alle primarie del Pd? Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Vecchio, Roberto Benigni ha detto: "Io e Renzi ci siamo messi d'accordo... io ti do piazza Croce se mi voti alle primarie... ma per votare alle primarie devo avere la cittadinanza onoraria? Se lui diventa premier allora io farò il sindaco". Il comico ha aggiunto: "La mia stima per Renzi è nota, sono anni e anni che ci diamo cittadinanze onorarie a vicenda. Quindi siamo un libro aperto". E ancora: "E' vero in questo momento si sente l'aria di un grande cambiamento per il Paese... Sarebbe interessante che tutti i voti di quelli che non hanno deciso di votare, più che voti di protesta fossero voti di testa". Alla fine la conferma: "Persone come lui sono tesori... insomma avete capito o no che voto Matteo Renzi?" E poi: "Io sono per il voto plateale, lo vedrete il giorno che voto".

Renzi: "Riflettere su significato di 'persone degne di onore'"

Nel corso della cerimonia il sindaco di Firenze ha invitato a riflettere sul concetto di cittadinanza: "Essere cittadini significa voler bene a una città, dire 'io' ma dire anche 'noi': Benigni è cittadino onorario di Firenze perchè ci ha aiutato a essere cittadini personificando il noi".

"E' bello", ha aggiunto Renzi, "che cittadinanza e onore stiano insieme, e la consegna di questo riconoscimento deve servire a tutti noi per riflettere su questo".

L'attore, nativo di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, ha ringraziato di "poter essere cittadino di Firenze e concittadino della nascita di tutta l'arte moderna". "Se ho fatto quello che ho fatto - ha detto - è stato grazie a voi. Sono tutte qui le mie zolle e scintille di bellezza".

Cittadino onorario già dal 1999

Oggi Benigni è stato insignito ufficialmente della cittadinanza onoraria che gli era già stata conferita dal Comune di Firenze nel 1999 dall'allora sindaco Mario Primicerio, dopo il premio Oscar vinto per il film La vita è bella. La cerimonia, si legge nel sito del comune di Firenze, si è svolta nel Salone dei Cinquecento nel corso di un Consiglio comunale straordinario dedicato all'attore, aperto dal presidente del Consiglio Eugenio Giani. Presenti, oltre alle autorità, anche moltissimi cittadini e rappresentanti di associazioni.

