foto LaPresse

19:10

- "So che la cancelliera Merkel, come me, Hollande e gli altri capi di Stato, è perennemente in cerca di soluzioni per l'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Monti, al termine dell'incontro con il presidente francese Hollande. "Io - ha aggiunto Monti - discuto da mesi con la Merkel e ho sempre trovato un grande interesse comune a individuare soluzioni migliori, sia sotto il profilo della crescita che della stabilità".