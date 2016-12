- Al termine dell'incontro con il presidente francese, François Hollande, il premier Mario Monti ha sottolineato che con Parigi c'è "una fortissima convergenza di vedute su tutte le principali questioni sul tavolo" dell'Europa. "Siamo d'accordo - ha spiegato - nel valutare positivamente gli interventi posti in essere a livello europeo. Quello fatto per affrontare la crisi non è poco, anche se non sufficiente".

L'Italia e Francia - ha ribadito il premier - condividono l'attribuzione di "una grande, maggiore attenzione alla crescita nelle poltiche europee oltre che in quelle nazionali" questo "non significa l'abbandono o una minore attenzione alla disciplina di bilancio".



"Entrambi i nostri Paesi - ha sottolineato - hanno appreso dai decenni passati che non è un buon affare trascurarla, ma la disciplina dei conti pubblici - ribadisce - non basta per la crescita, lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro". Sono queste "le priorità che si devono avere e già nel Consiglio del 23 maggio io e Hollande, di fatto, senza alcun coordinamento preventivo, ci eravamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda".



Monti: "Atene resti nell'Eurozona"

"Mancano tre giorni alle elezioni in Grecia e desideriamo affermare che Atene rimanga nella zona euro", ha proseguito il presidente del Consiglio, aggiungendo: "Bisogna che il Paese rispetti gli impegni".



"Eurobond e altri strumenti per ridare fiducia ai mercati"

"Abbiamo discusso del debito sovrano e degli strumenti per ristabilire la fiducia sui Paesi più esposti" e a questo proposito abbiamo "scambiato opinioni sull'ipotesi" di una "emissione in comune di titoli" e di altre proposte.



"Le violenze del regime siriano sono inaccetabili"

Il premier in conferenza stampa ha parlato anche di Siria affermando: "Con Hollande siamo d'accordo nel ribadire la condanna ad Assad". "Le violenze perpetrate dal regime - ha poi sottolineato - sono inaccettabili e devono essere condannate con fermezza. Sosteniamo con forza l'azione dell'inviato dell'Onu Kofi Annan".

"Con Hollande e Merkel in cerca di solizioni efficaci"

"Io da qualche mese in più rispetto al presidente Hollande, discuto e incontro la cancelliera Merkel e trovo un grande interesse comune per individuare la costruzione europea sia sotto il profilo della crescita che quello della stabilità", ha detto Monti. "Non ci sono stati membri fermi e altri che devono muoversi. Hollande e Merkel, ma anche io e gli altri capi di governo, siamo in cerca di soluzioni per l'Europa", ha concluso.

Hollande: "Crescita sia nostro obiettivo"

"Abbiamo bisogno di risorse da immobilizzare immediatamente per la ripresa dell'attività economica, per la crescita". Lo ha ribadito il presidente Francois Hollande, sostenendo che "crescita, stabilità e integrazione" sono i tre principi su cui deve puntare l'Europa. "C'è la volontà di fare", anche nella riunione del G20, "della crescita il nostro obiettivo", ha detto, ma ciò non significa mettere in discussione la disciplina di bilancio.

"Non accetterò mezze misure al vertice Ue"

Hollande ha poi aggiunto: "Non voglio un'Europa che sia guardata come un continente malato". Al prossimo Consiglio europeo, ha concluso, non accetterò "mezze misure": si devono adottare "meccanismi stabili, durevoli, efficaci e con risorse sufficienti" per mettere la moneta unica al riparo dalla speculazione.