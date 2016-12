foto Ap/Lapresse

17:29

- Luca Cordero di Montezemolo interviene sulla situazione in Italia e sulla crisi economica. Nel nostro Paese, ha detto in occasione di una manifestazione di Italia Futura, "c'è tanto da fare, ma la crescita non la porta la cicogna e lo dico con tutto il rispetto per chi è al governo". "La crescita - ha aggiunto - non la si fa con le dichiarazioni o le tavole rotonde ma con le azioni. Soprattutto non dobbiamo fare le cose all'italiana".