Esodati, mozione di sfiducia contro Fornero

Fornero contro vertici Inps 19:42 - La Lega ha depositato una mozione di sfiducia, firmata anche da Idv e Pdl, nei confronti del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dopo - La Lega ha depositato una mozione di sfiducia, firmata anche da Idv e Pdl, nei confronti del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dopo le polemiche sugli esodati. "La superficialità con cui si occupa della questione - ha spiegato il presidente dei deputati leghisti, Gianpaolo Dozzo - merita una presa di posizione. Non c'è forza politica che non sottolinei la sua inadeguatezza. E' ora - ha concluso Dozzo - di passare dalle parole ai fatti".

La mozione era stata annunciata dall'Idv. "E' inammissibile che un ministro in carica menta al Parlamento e al Paese", aveva detto il leader Di Pietro.



Il leghista Dozzo ha poi "ringraziato quei colleghi dell'Idv e del Pdl che hanno sottoscritto la nostra mozione". A sottoscrivere la mozione per il Pdl sono stati Alessandra Mussolini e Lino Miserotti. I firmatari sono stati in tutto 72 superando così quota 63, che è necessaria per la validità di una mozione.



A due giorni dalla fuga dei nuovi dati sugli esodati, Idv e Lega Nord hanno chiesto un passo indietro al ministro del Lavoro, Elsa Fornero. "Il continuo balletto di cifre sul numero degli esodati - si legge nel testo - ha creato una forte tensione sociale ed incrinato il rapporto di fiducia nei riguardi di chi decide della vita lavorativa e del futuro pensionistico degli italiani".



Al centro della mozione depositata alla Camera, la discrepanza tra le cifre contenute nel decreto ministeriale (65mila) e quelle fornite dall'Inps allo stesso ministro in una relazione che parla di 390.200 esodati.



"Grave il comportamento del ministro"

La mozione definisce "grave" il comportamento del ministro dopo l'incontro con i vertici dell'istituto previdenziale: "Il ministro ha taciuto il contenuto di quel documento ed è errato, a parere dei sottoscrittori, il percorso che ostinatamente ha inteso perseguire, ovvero quello di partire dalle risorse per definire i numeri, invece che stabilire prima il numero esatto dei lavoratori coinvolti e per reperire le risorse necessarie".