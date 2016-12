foto LaPresse

18:21

- Le norme di ineleggibilità dei condannati "potranno essere applicate da subito". Lo assicura il ministro per la P. A., Filippo Patroni Griffi, spiegando che "con il testo approvato oggi i nuovi divieti sarebbero di immediata applicazione" e dissipando ogni dubbio sull'entrata in vigore delle leggi. L'articolo 10 del ddl anticorruzione stabilisce che nessun condannato in via definitiva potrà entrare in Parlamento.