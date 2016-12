- "I tre dell'Ave Maria, o meglio dell'Estrema Unzione, sono stati chiamati a rapporto, come dei chierichetti, da Rigor Montis che ha preteso 'un mandato forte' per trattare con l'Europa". Sceglie questo inizio Beppe Grillo, nel suo blog, per attaccare ancora i partiti e il governo. Stavolta ce l'ha in particolare con il vertice di ieri sera tra Mario Monti e Alfano, Bersani e Casini, alias l'ormai noto trio 'ABC'.

Pdl, Pd e Udc sono, secondo il fondatore del Movimento 5 Stelle, ''tre partiti in via di disfacimento, che forse scompariranno dopo le prossime elezioni''. E ''hanno discusso del nostro futuro con un signore che nessuno ha eletto''. Non solo. Il comico genovese è particolarmente arrabbiato perché gli "ectoplasmi" convocati nel "conciliabolo" hanno tenuto i contenuti dell'incontro "nascosti a un Paese che assiste attonito all'avvenuta privatizzazione dello Stato''.Dunque sembra di assistere, accusa Grillo, a ''una commedia dell'assurdo di Eugene Ionesco, dove i rinoceronti scorrazzano indisturbati nelle strade tra l'indifferenza delle Istituzioni che sorseggiano il te' e commentano annoiate''.

Nel suo lungo intervento sul blog, Grillo propone un dialogo immaginario tra i convitati. E intanto, scrive, ''lo spread è fuori controllo, la disoccupazione pure. Il Pil è negativo, gli introiti fiscali diminuiscono, le aziende chiudono o fuggono e il debito pubblico, insieme agli interessi, aumenta. Frasi gia' dette e sentite da sembrare ormai scontate come quelle sul tempo''.

'In questo caos - conclude - si prestano 100 miliardi di euro alle banche spagnole per evitarne il fallimento. In realtà prestiamo debiti creati con nuovi titoli pubblici. In termini economici cosa significa prestare un debito? Qualcuno sano di mente lo può spiegare?''.