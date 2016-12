foto Ap/Lapresse

13:55

- Il ministero della Salute ha allo studio l'introduzione di ticket per il ricovero, sia ordinario sia in day hospital. Nel secondo caso si potrebbe andare da 10 a 180 euro di ticket in base a sei scaglioni di reddito, mentre per i ricoveri ordinari si partirebbe, sempre secondo le ipotesi allo studio sulle quali si è svolta una riunione al ministero, dal minimo di 10 euro per arrivare fino a 200 euro.