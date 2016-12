Crisi, Napolitano: "Servono risposte della Ue"

foto LaPresse 18:54 - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, plaude al vertice tra il premier Monti e i leader della maggioranza. "E' stato molto positivo - ha spiegato - si è mostrata consapevolezza dell'assoluta necessità di dare prova di coesione perché siamo in un momento molto difficile". Ora, ha aggiunto il Capo dello Stato, "si aspettano delle corrispondenze in senso europeo con le nostre attese e le attese di parecchi altri Paesi membri". - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, plaude al vertice tra il premier Monti e i leader della maggioranza. "E' stato molto positivo - ha spiegato - si è mostrata consapevolezza dell'assoluta necessità di dare prova di coesione perché siamo in un momento molto difficile". Ora, ha aggiunto il Capo dello Stato, "si aspettano delle corrispondenze in senso europeo con le nostre attese e le attese di parecchi altri Paesi membri".

"La crescita" è "un indispensabile, urgente complemento delle politiche di consolidamento fiscale volte ad abbattere il peso dei debiti sovrani e ad allentare la pressione" dei "mercati finanziari" ha proseguito Napolitano prendendo la parola nel corso dell'Assemblea generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo).



"Obbligazioni europee per crescita e lavoro"

Secondo Napolitano, per la "crescita in Europa, mirata a un aumento dell'occupazione" va "indicata, accanto alle riforme strutturali, una ripresa degli investimenti pubblici" e "ciò richiede il ricorso a risorse europee, nuovi strumenti come obbligazioni europee per progetti comuni".



"Ridare centralità alla piena occupazione"

"Non si può più indicare il Pil o la stabilità finanziaria come unici obiettivi: dobbiamo tornare a perseguire la piena occupazione", ha detto Napolitano, sottolineando che "il conseguimento di una situazione di pieno impiego va misurato soprattutto in termini di dignità umana".



Berlino: "Stabilizzeremo euro, non solo Italia"

All'appello del presidente Giorgio Napolitano sulla necessità di risposte europee alla crisi, in un primo momento ha risposto il portavoce del governo tedesco, Georg Streiter. Non intendiamo occuparci "in modo specifico dell'Italia" perché "l'Ue e la Germania si sforzano di stabilizzare l'euro complessivamente" ha dichiarato Streiter. Successivamente, il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schauble, ha corretto il tiro elogiando il premier Mario Monti.



Schauble: "Con Monti grandi progressi in 6 mesi"

L'occasione per spendere buone parole sul governo italiano è stata data dal conferimento dell'European Leadership Award al premier Mario Monti a Berlino dalla European School of Management and Technology. Nella prolusione, il ministro Schauble ha affermato che "Monti ha visione e sta rimettendo l'Italia sulla strada giusta". Grazie alla sua leadership "ci sono stati notevoli progressi negli ultimi sei mesi", ha aggiunto il ministro definendo Monti un misto di "charme, intelligenza, capacità di essere gentile anche quando parla con durezza e di senso del dovere".