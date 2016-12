foto Ansa

10:53

- "Il premier Monti dica al cancelliere Merkel che se va avanti nella direzione" degli egoismi "il Parlamento potrebbe avere una reazione negativa al suo atteggiamento". Lo ha detto alla Camera Angelino Alfano (Pdl). "Serve un cambio di passo perché in caso contrario non si vede come l'Euro possa sopravvivere", afferma Bersani (Pd). "Propongo una mozione del Parlamento per supportare Monti nel chiedere più Europa", sottolinea Casini (Terzo Polo).