Riforme, la Finocchiaro risponde al Pdl: "Referendum sul semipresidenzialismo"

foto LaPresse Correlati Berlusconi chiede l'elezione diretta del Capo dello Stato 17:49 - "Si ritirino gli emendamenti e si collabori ad una legge costituzionale che preveda un referendum di indirizzo sul semipresidenzialismo per far decidere gli elettori". Così ha affermato il presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro, in aula a Palazzo Madama, sul ddl riforme. La parlamentare ha poi aggiunto che in caso di risposta negativa da parte del Pdl, "si ritorni in commissione" Affari costituzionali. - "Si ritirino gli emendamenti e si collabori ad una legge costituzionale che preveda un referendum di indirizzo sul semipresidenzialismo per far decidere gli elettori". Così ha affermato il presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro, in aula a Palazzo Madama, sul ddl riforme. La parlamentare ha poi aggiunto che in caso di risposta negativa da parte del Pdl, "si ritorni in commissione" Affari costituzionali.

"Si faccia di questa questione - ha spiegato Anna Finocchiaro - una discussione pubblica e si decida all'esito di questa consultazione quale deve essere il sistema di governo del Paese. Se ci deve essere rinascita, ci sia col massimo dell'investimento possibile". La Finocchiaro quindi avverte che "se la proposta del Pd non fosse accolta e non ci fosse pausa, noi chiediamo che si torni in commissione: non si puà pensare di approvare emendamenti che cambiano lo spirito e il merito del testo approvato in commissione, senza che l'aula possa conoscerli".



Anna Finocchiaro ha ricordato che il testo uscito dalla commissione "è stato costruito con grande fatica e con la volontà di cimentarsi con un lavoro comune" messo poi in discussione dalla successiva decisione del Pdl di optare per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.



La Russa: "Con defezioni, molti lascerebbero il Pdl"

"Se dovessero mancare numeri da parte del Pdl per varare il presidenzialismo si aprirebbe una discussione molto seria nel partito e molti di noi non resterebbero in un partito con altri che cercano l'inciucio e non vogliono il presidenzialismo". Lo dice il coordinatore del Pdl, Ignazio La Russa.