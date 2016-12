Expo 2015, Pisapia: "Non ritiro le dimissioni"

foto Getty Correlati Lunedì le dimissioni

13:11

- Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, a margine della riunione del Bie a Parigi, ha dichiarato che non intende ritirare le sue dimissioni dal posto di commissario straordinario dell'Expo 2015, come chiesto dal premier Monti. "Non è questione di dimissioni o meno", ha aggiunto, "o c'è da parte di tutte le istituzioni il massimo impegno per l'Expo o altrimenti sono dei rischi molto seri che non possiamo permetterci di correre".