foto LaPresse Correlati Ddl anticorruzione, Di Pietro parla a Tgcom24

l ministro Severino: fiducia sul ddl corruzione. Se il governo va sotto, andremo tutti a casa 13:29 - Il governo ha presentato il maxiemendamento al ddl anticorruzione sul quale ha posto ufficialmente la questione di fiducia nell'Aula della Camera. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Il testo comprende anche l'articolo 10 sulla non candidabilità dei condannati e resta l'aumento delle pene per il reato di corruzione e per atti contrari a dovere d'ufficio come modificato dal Pd. - Il governo ha presentato il maxiemendamento al ddl anticorruzione sul quale ha posto ufficialmente la questione di fiducia nell'Aula della Camera. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Il testo comprende anche l'articolo 10 sulla non candidabilità dei condannati e resta l'aumento delle pene per il reato di corruzione e per atti contrari a dovere d'ufficio come modificato dal Pd.

Il testo, che deve passare ancora il vaglio di ammissibilità da parte degli uffici di Montecitorio, riproduce sostanzialmente la versione del provvedimento approvata dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Comprendendo nel maxiemendamento anche l'art.10, si spiega nella maggioranza, si elimina il rischio di una serie di voti segreti che avrebbero potuto mettere a repentaglio l'intero provvedimento.



Capigruppo Camera: "Domani si votano tre fiducie"

Domani saranno votate tre fiducie, alle 12, alle 15 e alle 18 sul disegno di legge anticorruzione. Il voto finale sul provvedimento si terrà giovedì pomeriggio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.



Severino: "Fiducia per superare impasse"

"La fiducia è uno strumento per superare l'impasse e andare avanti". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino, dopo che il governo ha posto la fiducia sul ddl anticorruzione, sottolineando che "il rispetto per il Parlamento ed il suo ruolo c'è stato".



Fini bacchetta il governo: "Mortifica il ruolo della Camera"

Il presidente della Camera non aveva gradito il ritardo del governo sul ddl anticorruzione. Nonostante le parole del ministro Severino, che aveva annunciato la fiducia ("altrimenti si andava a casa"), dopo "cinque giorni l'esecutivo, attraverso il ministro Giarda, ha infatti chiesto di procrastinare i lavori sul maxiemendamento, poiché non è ancora pronto".



"Oggi, martedì mattina - aveva ribadito Fini poco prima che venisse posta la fiducia -, siamo nella stessa identica condizione di giovedì quando il governo aveva detto che stamane avrebbe annunciato la fiducia sul ddl anticorruzione o il prosieguo dei lavori, il che mortifica il ruolo della Camera perché il governo ha avuto cinque giorni per sciogliere il nodo".



Giarda replica: "Sono un ministro inesperto"

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, aveva replicato, ironizzando su quanto stava avvenendo tra maggioranza e governo sul ddl anticorruzione e così, quasi sorridendo, aveva assunto su di sé la responsabilità del ripensamento a proposito del maxiemendamento al ddl anticorruzione sul quale chiedere il voto di fiducia. "Sono chiaramente un ministro inesperto e non mi sono reso conto di quanto il maxi emendamento trasmesso alla Camera fosse inammissibile...".