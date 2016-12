Napolitano: "Il vertice Ue salvi l'euro"

foto LaPresse 10:59 - "Non possiamo che augurare che l'Italia e le sue forze politiche e sociali abbiano la coerenza e la determinazione perché vadano avanti le riforme strutturali e il risanamento quali avviate dal governo Monti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, incontrando a Varsavia gli esponenti del mondo imprenditoriale polacco e italiano. - "Non possiamo che augurare che l'Italia e le sue forze politiche e sociali abbiano la coerenza e la determinazione perché vadano avanti le riforme strutturali e il risanamento quali avviate dal governo Monti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, incontrando a Varsavia gli esponenti del mondo imprenditoriale polacco e italiano.

Il vertice Ue sostenga i Paesi in difficoltà

"Al prossimo Consiglio Europeo servono sforzi congiunti perche' sia un Vertice di svolta" nel quale si definisca "un impegno solidale per la difesa dell'euro e di sostegno ai Paesi che hanno maggiori problemi e un maggior peso di debito sovrano".



Innovazione per superare la crisi

Per andare incontro all'imprenditoria artigiana e delle piccole imprese, ''messe in grande difficolt… dalla persistente crisi economica'' e dare 'il necessario rilancio di una prospettiva di crescita'' serve ''l'esperienza e la capacit… innovativa di cui Š ricco questo settore'', ha scritto tra l'altro il Capo dello Stato in un messaggio a Confartigianato.