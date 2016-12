Expo 2015, il sindaco Pisapia si dimette ma Monti lo rassicura: "Manterremo gli impegni"

foto LaPresse 22:40 - Dopo l'annuncio di dimissioni da parte del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, da commissario straordinario dell'Expo 2015, Monti ribadisce gli impegni presi dall'esecutivo. "Il governo - si legge in una nota - ha sempre confermato, anche nell'aggravato contesto economico, gli impegni assunti". Palazzo Chigi ha deciso, inoltre, di costituire un Tavolo di coordinamento per rafforzare l'azione del governo e dei Commissari straordinari. - Dopo l'annuncio di dimissioni da parte del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, da commissario straordinario dell'Expo 2015, Monti ribadisce gli impegni presi dall'esecutivo. "Il governo - si legge in una nota - ha sempre confermato, anche nell'aggravato contesto economico, gli impegni assunti". Palazzo Chigi ha deciso, inoltre, di costituire un Tavolo di coordinamento per rafforzare l'azione del governo e dei Commissari straordinari.

In una nota, il premier Monti, nell'auspicare un opportuno ripensamento da parte di Pisapia, ribadiscela natura strategica dell'evento dell'Expo, sia per Milano che per l'Italia intera.



Il governo conferma gli impegni assunti

''L'Expo 2015 sarà un evento universale dal quale ci si può attendere significative ricadute per l'intero sistema economico italiano", ha dichiarato il presidente Monti. "Ciò può avvenire solo con l'impegno collettivo di tutte le istituzioni, centrali e locali, e delle forze sociali. Il governo ha sempre confermato, anche nell'aggravato contesto economico e finanziario, gli impegni assunti in forma compiuta e le spese previste dal bilancio dello Stato. Io stesso ne ho parlato in tutti gli incontri internazionali ai quali ho partecipato in questi mesi, auspicando una qualificata partecipazione all'evento del 2015" .



Tavolo di coordinamento

"Per rafforzare ulteriormente l'azione del governo centrale, in funzione di indirizzo e sostegno all'opera dei Commissari straordinari, viene costituito - si legge ancora nella nota - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Tavolo di coordinamento composto dal Presidente del Consiglio, dal Vice Ministro Vittorio Grilli, dal Vice Ministro Mario Ciaccia, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Paolo Peluffo e dal Sottosegretario agli Esteri Marta Dassù. Tale azione di coordinamento potrà essere utile quanto più forte sarà l'impegno operativo a livello territoriale da parte degli enti incaricati, veri protagonisti del successo dell'iniziativa".



No a deroghe al patto di stabilità

In merito alla deroga al patto di stabilità per Expo 2015, per "un importo annuale pari a 130 milioni di euro, per il periodo 2012-2015", palazzo Chigi precisa in una nota che "allo stato, la Ragioneria Generale dello Stato, dopo attenta analisi, ha evidenziato non rinvenirsi disponibilità utili al fine della copertura della richiesta deroga".