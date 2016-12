Napolitano: "Il Paese lotti come gli Azzurri"

foto Ansa 12:33 - Dopo aver assistito alla partita d'esordio degli Azzurri agli Europei 2012, il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, cita la Nazionale di Prandelli come immagine dell'Italia che lotta contro le difficoltà. "La bella prova di ieri - ha detto - è la conferma dello spirito di dignità" che siamo in grado di mettere in mostra in momenti difficili. In Italia, ha aggiunto, "stiamo assolvendo, per quanto sia difficile, il nostro compito" contro la crisi. - Dopo aver assistito alla partita d'esordio degli Azzurri agli Europei 2012, il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, cita la Nazionale di Prandelli come immagine dell'Italia che lotta contro le difficoltà. "La bella prova di ieri - ha detto - è la conferma dello spirito di dignità" che siamo in grado di mettere in mostra in momenti difficili. In Italia, ha aggiunto, "stiamo assolvendo, per quanto sia difficile, il nostro compito" contro la crisi.

"La bella prova della Nazionale contro la Spagna non è - ha spiegato il presidente Napolitano - merito mio: ma posso dire che il modo in cui si è impegnata la squadra è una conferma di quello spirito di dignità e di consapevolezza nazionale che, io e le istituzioni, abbiamo cercato di infondere al Paese con le celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia". Napolitano, oltre ad avere assistito alla partita, è sceso negli spogliatoi a salutare e ringraziare gli azzurri.



"Trovare meccanismi in Ue contro nuove crisi"

Per affrontare "la crisi finanziaria mondiale, partita dagli Stati Uniti nel 2008", servono subito "nuove precise condizioni che offrano garanzia di un sistema europeo che eviti il ripetersi di queste crisi acute". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, da Varsavia, precisando che vanno affrontate anche "le debolezze politiche nazionali", come quelle verificatesi in Grecia.



Per arrivare a queste soluzioni, ha aggiunto Napolitano dopo un incontro con il presidente polacco Bronislaw Komorowski, serve "una forte disciplina di bilancio" con integrazioni "di politiche fiscali". Il Capo dello Stato ha lodato più volte "il ruolo da protagonista" che la Polonia sta giocando per l'integrazione europea. 11-GIU-12 12:18