Beppe Grillo: "Non paragonatemi a Mussolini”

- "Sono stato paragonato a Benito Mussolini, un dittatore. Per me, questo è un oltraggio". Il comicorisponde con una lettera sul Financial Times al commento pubblicato lo scorso 5 giugno dal quotidiano finanziario. Un articolo, afferma il comico genovese, che costituisce un "attacco deliberato al movimento democratico che io rappresento".

"Il Movimento 5 Stelle, prosegue Grillo, è stato accusato di essere Populismo 2.0. È esattamente l'opposto. In Italia, i partiti politici hanno occupato ogni spazio nell'industria, nelle banche, nei media, ecc. Non viviamo più in una democrazia, ma in una partitocrazia". Nella lettera al Financial Times, definito "quotidiano prestigioso", Grillo sottolinea che il suo movimento, "al contrario degli altri partiti, ha rifiutato ogni finanziamento pubblico".

Il M5S è accreditato oggi al 20% dei voti, a soli due anni e mezzo dalla sua nascita, diventando “la seconda forza politica in Italia". "Lo spirito del Movimento", può essere riassunto, secondo Grillo, in "due parole: trasparenza e partecipazione, entrambi possibili grazie alla diffusione di Internet".

In un editoriale firmato da Beppe Severgnini, il Financial Times descrive Grillo come novità politica "all'italiana", un Paese esagerato che ama essere governato da leader esagerati. Il quotidiano della City parla del “Fascino del Grillo parlante” di cui sottolinea “l'abilità nell'esibirsi, l'empatia, la comunicazione a senso unico, il rigido controllo del partito”. "In una sala conferenze Monti può avere una chance. Ma in un video su internet o in una piazza italiana, non c'è partita", ha scritto Severgnini.