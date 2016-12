foto LaPresse Correlati I costi della casta 08:44 - Addio ai camerieri in guanti bianchi, al servizio al tavolo e alla cortesia di qualcuno sempre pronto a riempire il bicchiere di vino. Presto il ristorante della Camera lascerà spazio a un ben più economico self-service, con deputati in fila muniti di vassoio e tovaglietta di carta. La decisione fa parte della spending review, e, salvo improvvise inversioni di rotta, entrerà in vigore dalla prossima legislatura. - Addio ai camerieri in guanti bianchi, al servizio al tavolo e alla cortesia di qualcuno sempre pronto a riempire il bicchiere di vino. Presto il ristorante della Camera lascerà spazio a un ben più economico self-service, con deputati in fila muniti di vassoio e tovaglietta di carta. La decisione fa parte della spending review, e, salvo improvvise inversioni di rotta, entrerà in vigore dalla prossima legislatura.

La stretta colpirà quindi anche i palazzi del potere. Il nuovo assetto prevede un menu nel quale si potrà scegliere tra tre primi piatti, tre secondi, contorno e frutta. Tutto a dodici euro. "Pagherà tutto il deputato, però. Questa è la vera novità", spiega al Messaggero il questore della Camera, Antonio Mazzocchi, che ha proposto il nuovo sistema. Addio poi alle due sale, quella elitaria per politici e ospiti, e quella spartana per impiegati e dipendenti. Si mangerà tutti insieme.



I palati fini possono comunque stare tranquilli. Per soddisfare tutti, è stato previsto anche il piatto speciale nell'angolo gourmet. Ogni giorno nella lista troveranno spazio ostriche, champagne e affini, per chi proprio non si vuole rassegnare alla cucina standard. Ma attenzione, spiega Mazzocchi, "chi lo desidera se lo dovrà pagare a prezzo normale".