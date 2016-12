foto Ap/Lapresse

23:47

- "Abbiamo dati che ci dicono primo partito d'Italia, ma il consenso non deve arrivare per forza di inerzia, va conquistato". A dirlo è il vicesegretario nazionale del Pd, Enrico Letta, secondo il quale "se il Pd sta fermo, come un semaforo, in attesa del consenso abbandonato, arriverà qualcuno più sveglio, che ci sorpasserà". Quindi, "se diamo l'idea di essere burocrati, saremo percepiti come il passato che va cambiato".