Formigoni a Tgcom24: “Solo fango mediatico”

foto Tgcom Correlati Formigoni a Tgcom: "È solo fango mediatico" 14:26 - "È del fango mediatico, è un attacco politico e giornalistico che potenti gruppi politici, giornalistici, editoriali e finanziari hanno lanciato contro il governo di centrodestra più importante d'Italia". Queste le parole di Roberto Formigoni, intervenendo all'interno della rubrica di Tgcom24,"L'intervista della domenica", curata da Alessandro Banfi, riguardo allo scandalo che l'ha coinvolto.

Vacanze ai Caraibi: “Solo fango mediatico contro il governo di centrodestra più importante d’Italia”

"Ho già avuto modo di smentire in maniera netta tutte le versioni che sono state accreditate. Nulla di ciò che ho fatto ha una minima valenza non solo di illegittimità ma anche di inopportunità. Certo ho detto che negli anni di crisi 2010, 2011 e 2012 non avrei fatto quelle vacanze che feci negli anni precedenti ma sono una persona che fa il Presidente della Regione Lombardia e che ha un reddito sufficiente per essersi pagato, due volte nella vita, delle vacanze ai Caraibi. Il signor Daccò non ha mai avuto alcun vantaggio da me né io ho mai avuto alcun vantaggio da Daccò. Ma questo è dimostrato dalle carte. I bilanci della sanità di Regione Lombardia sono online da anni".

Bufera sanità: “La questione riguarda aziende private: non un euro di Regione Lombardia è stato sottratto”

"Non c’è nessuna indagine su di me né su un assessore, un dirigente, un dipendente di Regione Lombardia. Ciò di cui si sta parlando sui giornali, le vicende del San Raffaele e della Maugeri riguardano interamente quelle due aziende private e persone private che hanno eventualmente malversato denaro di quelle due aziende. Ci tengo a sottolineare che non un euro di denaro pubblico o di Regione Lombardia è stato sottratto".

La fiducia della Lega: “Accordo per buon governo fino al 2015”

"Nelle mani di Maroni? No. No perché il patto di governo che lega PDL e Lega in Lombardia, Piemonte e Veneto è l’accordo tra due partiti che hanno sottoscritto tre programmi in queste tre regioni, in Lombardia, oltretutto, un programma molto impegnativo. Sono convinto che ce la faremo, che proseguiremo l’esperienza di buon governo di Regione Lombardia e ho anche detto in aula ai colleghi della sinistra di stare attenti, perché nel 2015 vinciamo ancora noi".

Sanità: “Camusso sbaglia: privatizzare sanità lombarda dà molti vantaggi”

"La Camusso sbaglia quando dice che gli scandali nascono dalla privatizzazione di ciò che dovrebbe restare pubblico. Una sanità soltanto pubblica è quella che avevo ereditato nel 1995 e che ho cambiato rendendo la sanità lombarda il modello per tutte le altre regioni. La Lombardia è al settimo posto in Italia tra le regioni che ha più sanità privata. Noi abbiamo fatto un giusto mix tra pubblico e privato. Quello che è giusto per dare a tutti i cittadini una risposta alla loro domanda di sanità, controllando noi la qualità delle prestazioni erogate e pagando tutti secondo le tariffe stabilite dalla legge".

Primarie PDL: “Finalmente! Quando le invocai anni fa fui considerato eretico"

Sono molto contento di questa decisione, è il metodo più democratico. Abbiamo il dovere di sentire il polso dei nostri cittadini. Certamente Angelino Alfano gode della mia stima e della mia fiducia. Berlusconi ha fatto un passo indietro di sua volontà, gliene rendo onore, per lasciare spazio ad un governo di più ampia maggioranza e ha ritenuto anche opportuno fare un passo indietro nel PDL lasciando spazio ad Alfano. Ha fatto una cosa molto importante ma deve restare nel PDL con una funzione di ‘allenatore’. Liste civiche? Se vogliamo far vincere il campo dei moderati bisognerà fare un’alleanza con tutti gli altri partiti, movimenti e aggregazioni che vogliamo costruire con noi un’alleanza di centrodestra impostata sul programmi condivisi in grado di battere il centrosinistra".

“Montezemolo spesso parole sprezzanti verso PDL ma pronti ad accoglierlo. Casini? Deve solo scegliere”

Montezemolo nel PDL? Ha avuto parole sprezzanti nei nostri confronti. Se metterà in campo una lista e non andrà con la sinistra, lo aspetto nel centrodestra per fare un’alleanza con noi. Se ha altre intenzioni, le dica. Quanto a Casini, lui sa che, se decide di allearsi con noi, siamo interessati a farlo e che, se non vuole farlo, non ne facciamo un dramma. Ma questo è il nostro obiettivo: ricostruire una coalizione di centrodestra allargata, con partiti che sono stati nello schieramento di centrodestra, come UDC e Lega, e anche con partiti nuovi.

Il sondaggio: “Il 51% dei cittadini lombardi voterebbe di nuovo per coalizione PDL-Lega”

"Berlusconi ha espresso immediatamente solidarietà nei miei confronti, per quanto accaduto, stessa cosa Alfano. Ma la cosa più importante è che anche la gente di Regione Lombardia ha capito che sono attacchi strumentali. Il 51% dei cittadini lombardi ha confermato che, se si ripresentasse una coalizione PDL-Lega, voterebbero ancora per noi. Io vado in giro per strada e gli elettori del centrodestra, che mi riconoscono e mi salutano da sempre, si avvicinano e mi dicono di non mollare e di andare avanti, perché hanno capito che è tutta una montatura. Questa è la soddisfazione più grande".

Sul libro in uscita: “Il titolo? Non l’ho rivelato a nessuno, solo un’anticipazione: sarà un e-book”

La prossima settimana uscirà un mio libro con riflessioni e proposte per questo periodo in cui la crisi drammatica che ci è cascata addosso ha fatto saltare una serie di riferimenti tradizionali. Oggi sono molte le scelte che incombono e non possiamo più andare avanti con questo regime di tasse. Io, nel libro, propongo una via: la vendita del patrimonio pubblico, come abbiamo fatto qui in Regione Lombardia: avevamo 26 edifici abbiamo incassato 55 milioni. Se tutte le regioni d’Italia fossero amministrate come la Lombardia ci sarebbe un risparmio di oltre 6 miliardi di euro. Il titolo? Non l’ho ancora rivelato a nessuno. Posso dire solo che non sarà in libreria perché sarà un e-book, il cui sottotitolo è ‘riflessioni sui temi della politica e dell’economia per non perdere la democrazia’, perché in un periodo in cui la politica ha abdicato in favore della tecnica il problema è quello di non perdere la democrazia: il consenso popolare è la base legittimante dei governi. Si può avere una sospensione, ma poi bisogna tornare a sentire la gente".