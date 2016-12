Di Pietro strappa la foto di Vasto: "Non dobbiamo stare insieme per forza"

foto LaPresse Correlati Bersani: "Di Pietro diffama il Pd"

Di Pietro strappa la foto di Vasto 17:36 - "Come al solito, Bersani sfugge al confronto e si rifugia nella lesa maestà". Di Pietro torna ad accusare il leader Pd sottolineando che dall'Idv arrivano fatti concreti e non "diffamazione". "Noi leader del Centrosinistra - dice - abbiamo partecipato a una manifestazione della Fiom in cui Landini ci ha chiesto quali sono le nostre proposte sul lavoro. Io ho fatto la fotografia della realtà. Bersani non ha avuto il coraggio di rispondere". - "Come al solito, Bersani sfugge al confronto e si rifugia nella lesa maestà". Di Pietro torna ad accusare il leader Pd sottolineando che dall'Idv arrivano fatti concreti e non "diffamazione". "Noi leader del Centrosinistra - dice - abbiamo partecipato a una manifestazione della Fiom in cui Landini ci ha chiesto quali sono le nostre proposte sul lavoro. Io ho fatto la fotografia della realtà. Bersani non ha avuto il coraggio di rispondere".

"Oggi la politica è offesa da chi in Parlamento fa le spartizioni sull'Agcom e vota la fiducia sull'articolo 18. Ci vuole coerenza tra dichiarazioni e comportamenti". Antonio Di Pietro sembra così stracciare la foto di Vasto. Intervenendo all'assemblea della Fiom, con Pier Luigi Bersani e Nichi Vendola seduti in prima fila, il leader di Idv riempie di contumelie il Partito democratico.



Di Pietro ha infatti incalzato il Pd sostenendo che "le primarie senza un progetto sono come una bottiglia vuota senza liquido dentro" e che il Pd deve chiarire "quali sono i suoi programmi, se di sinistra e riformisti o quelli del Pdl, delle spartizioni delle poltrone, delle nomine, della fiducia sull'art.18 e sul ddl anticorruzione".



Bersani: "Ci vuole rispetto e una carta di intenti"

Di Pietro, paragonato ieri a Grillo da Bersani, ha spiegato che "il problema dell'Italia non sono i comici che vogliono fare politica ma la protesta della società per le sofferenze imposte dal governo Monti che non ha risolto alcun problema di Berlusconi". Il segretario Pd ha quindi commentato le critiche del leader Idv: "Ci vuole rispetto reciproco, è chiaro che prima delle primarie ci vuole una carta di intenti e una proposta al Paese".



Vendola: "Non una vera rottura"

"Penso che la rottura non sia una vera e propria rottura. Di Pietro e Bersani hanno forse un po' estremizzato le loro posizioni oggi come negli ultimi tempi. Di Pietro nei toni, Bersani invece ha estremizzato nella sua oscillazione. Tonino non è venuto qui per rompere. Certo ha fatto un intervento sopra le righe, ma non diffamatorio". Il leader di Sel Nichi Vendola minimizza così lo strappo tra Di Pietro e Bersani. I due leader non se le sono certo mandate a dire, ma secondo Vendola si è trattato di "un posizionamento" di entrambi "dal cui ripartire nel dialogo".