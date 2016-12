Monti ufficializza le nomine: alla Rai Tarantola presidente e Gubitosi dg, Cardani all'Agcom

foto LaPresse Correlati Chi è Anna Maria Tarantola 01:01 - Anna Maria Tarantola, vicedirettore generale della Banca d'Italia, è stata indicata dal governo Monti come nuovo presidente della Rai. Tarantola, 67 anni, è stata la prima donna a entrare nel Direttorio di Bankitalia nel 2009 per volere di Mario Draghi. E' sposata e ha due figlie. Per il ruolo di nuovo direttore generale, il premier ha fatto il nome di Luigi Gubitosi, ex amministratore delegato di Wind Telecomunicazioni. - Anna Maria Tarantola, vicedirettore generale della Banca d'Italia, è stata indicata dal governo Monti come nuovo presidente della Rai. Tarantola, 67 anni, è stata la prima donna a entrare nel Direttorio di Bankitalia nel 2009 per volere di Mario Draghi. E' sposata e ha due figlie. Per il ruolo di nuovo direttore generale, il premier ha fatto il nome di Luigi Gubitosi, ex amministratore delegato di Wind Telecomunicazioni.

Le nomine per il vertice dell'azienda di viale Mazzini sono state ufficializzate dello stesso premier. Il nome del presidente ora deve passare al vaglio della commissione di Vigilanza Rai, dove occorrerà il via libera dei due terzi dei suoi componenti.



La proposta di nomina del direttore generale, invece, deve attendere l'ulteriore passaggio in assemblea degli azionisti per formalizzare la nomina. Resta da formare il nuovo Cda, ovvero i sette componenti di pertinenza della commissione di Vigilanza, che a questo punto è prevedibile apra il seggio elettorale a stretto giro di posta. Nel Consiglio di amministrazione della tv di Stato ci sarà sicuramente Marco Pinto, scelto dal governo per rappresentare il Tesoro.



Monti: "Rai più efficace ed efficiente"

Nella scelta dei nomi indicati per la Rai e nelle modifiche alla governance dell'azienda, ha spiegato Monti, "abbiamo ritenuto necessario rendere la gestione più efficace ed efficiente e meno permanentemente sottoposta all'esame e al vaglio del consiglio di amministrazione". "Non abbiamo pensato a personalità del mondo culturale e dell'informazione - ha aggiunto il premier, tornando sulle nomine - perché la Rai è ricchissima in proprio di talenti da questo punto di vista, ed è forse più bisognosa di una solidità di gestione e di una tranquillità rispetto alle perturbazioni alle quali può essere esposta".



"Considerati anche curricula Santoro-Freccero"

Nella scelta per il presidente e per il dg della Rai il governo ha preso in considerazione anche i curriula di Michele Santoro e Carlo Freccero. Lo ha detto il premier Monti. "Non era un concorso di abilità giornalistica - ha spiegato - o di direzione di canali". Per la scelta delle due cariche sono state privilegiate altri tipi di competenze, in particolare "quelle gestionali". Commentando le nomine, Santoro ha detto: "Mi pare che Monti abbia una banca al posto del cervello".



Agcom, Cardani presidente incaricato

Angelo Marcello Cardani è il nuovo presidente dell'Agcom indicato dal governo. La nomina di Cardani, professore di Economia politica all'Università Bocconi, conferma le indiscrezioni della vigilia sui nuovi vertici dell'autorità garante delle comunicazioni.



Sebastiani all'authority dei Trasporti

Mario Sebastiani è stato indicato come presidente dell'authority per i trasporti. Lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio, Mario Monti, spiegando che il governo ha scelto Pasquale De Lise e Barbara Marinali come membri della stessa autorità.