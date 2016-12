foto LaPresse Correlati Monti:"Perso appoggio poteri forti" 17:56 - Il governo è pronto a chiedere martedì la fiducia sul ddl anti-corruzione. E "se non abbiamo la fiducia, il governo torna a casa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino, affermando di essere "assolutamente serena, perché credo che il provvedimento sia importante corretto e condivisibile". - Il governo è pronto a chiedere martedì la fiducia sul ddl anti-corruzione. E "se non abbiamo la fiducia, il governo torna a casa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino, affermando di essere "assolutamente serena, perché credo che il provvedimento sia importante corretto e condivisibile".

"La giustizia non è merce di scambio"

"Ciò su cui mai mi sono dichiarata disponibile è considerare la giustizia merce di scambio", in quanto il progetto riforma sui reati contro la pubblica amministrazione "è un progetto serio e la serietà non si scambia con nulla", ha sottolineato il ministro a margine del Consiglio Ue giustizia a Lussemburgo.



Il disegno di legge, ha sottolineato Severino, "comunque è uscito, con ampi consensi, dalla Commissione congiunta Giustizia e Affari Costituzionali della Camera".



Il "sì" dei partiti

Il Pdl voterà ma con riserva. Anche il Pd ha annunciato il suo sì purché non vi siano modifiche al testo.