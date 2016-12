Prodi: "Spinta al suicidio del Pd"

foto Ap/Lapresse

15:06

- "La spinta al suicidio di questo partito non ha limiti". Anche se attualmente è all'estero, Romano Prodi non ha rinunciato a commentare la vicenda sulle nomine per l'Authority e le scelte del Partito Democratico. Al sito del Corriere della sera ha sottolineato che il riferimento è "a chi ha avallato queste decisioni" sulle indicazioni dei candidati all'Agcom e al garante per la Privacy.