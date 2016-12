Berlusconi: "Non ci sarà nessun nuovo partito"

Berlusconi ha poi smentito le voci che gli attribuiscono la volontà di lanciare un nuovo partito al posto del Pdl. Il leader del Popolo delle libertà ha criticato, secondo quanto riferito dai presenti, i giornali più vicini al partito perché "fanno più male a noi rispetto agli altri".



In autunno le primarie per il candidato premier

Nel documento in sei punti presentato all'Ufficio di presidenza si prevedono in autunno le primarie per la scelta del candidato premier. E' quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunione.



"Non regalare l'Italia alla sinistra"

"Non possiamo regalare l'Italia alla sinistra. Dobbiamo dare come segnale che il Pdl è unito e compatto", ha esortato citando sempre gli ultimi sondaggi per i quali "i nostri elettori vogliono tornare a votare Pdl, se presentiamo un programma forte e costruttivo".



"Chi ci ha lasciato è perso nel nulla"

Berlusconi ha parlato anche degli ex alleati Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini: "Conosciamo l'esperienza di chi è uscito dalla casa madre e si è perso nel nulla".



"Pm incarcerano persone per accusarmi"

Ha poi attaccato la magistratura che a suo dire tiene le persone in carcere solo per muovere accuse nei suoi confronti.

Pdl, La Russa: "Alfano è il nostro candidato premier"

''Il nostro candidato è Angelino Alfano, il segretario del partito''. Ad affermarlo Ignazio La Russa, lasciando palazzo Grazioli al termine dell'ufficio di presidenza a proposito della decisione di indire le primarie per la premiership. Il coordinatore del Pdl però ha messo in chiaro che nel caso "si creassero le condizioni per una coalizione siamo pronti a valutare altre soluzioni".