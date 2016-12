foto Ansa Correlati Berlusconi: Pdl in calo per l'appoggio a Monti 11:50 - "Se è vero che i conti devono tornare è anche vero che questo è possibile anche senza approcci ragionieristici che vedo troppo spesso". Questa la velata critica al governo da parte del segretario del Pd Pier Luigi Bersani, nel corso della Direzione del partito. Bersani ha comunque ringraziato Monti e Napolitano per quanto stanno facendo. E sul partito dice: "Voglio un centrosinistra di governo". - "Se è vero che i conti devono tornare è anche vero che questo è possibile anche senza approcci ragionieristici che vedo troppo spesso". Questa la velata critica al governo da parte del segretario del Pd Pier Luigi Bersani, nel corso della Direzione del partito. Bersani ha comunque ringraziato Monti e Napolitano per quanto stanno facendo. E sul partito dice: "Voglio un centrosinistra di governo".

"Noi non staremo fermi, ci muoveremo", aggiunge il leader del Pd. "Non lasceremo erodere il consenso che abbiamo, lo investiremo rischiando qualcosa, come succede sempre per un investimento". "Se in acque così mosse qualcuno pensa che il nostro compito sia giostrarci su accorgimenti tattici o rapporti politici o perfino su temi programmatici si sbaglia", ha chiarito. ""Tocca a noi'" vuol dire tocca a noi giocarcela", ha insistito, per colmare quella "faglia che si è aperta fra grande parte dei cittadini e il sistema".



''Il rinnovamento avverrà. Siamo nelle condizioni di mandare avanti persone nuove e mettere sulle loro spalle le responsabilita'. Questo avverra' ma non senza il presidio di esperienze preziose perche' non intendo andare oltre il buonsenso''.



Primarie, atto di generosità che chiedo al Pd

''So di chiedere al mio partito un atto di generosita' e il coraggio di una sfida. Conosco bene le contraddizioni e i problemi che dovremo affrontare ma io ho sempre pensato di metterci al servizio di un processo più grande di noi''. E' l'impegno che Pier Luigi Bersani chiede al partito dopo aver proposto primarie aperte e l'apertura del Pd ad un patto dei democratici e dei progressisti.



Monito a Di Pietro

Antonio Di Pietro deve ''decidere se vuole insultarci e attaccarci ogni giorno e mancare di rispetto alle istituzioni della Repubblica o fare l'accordo. O l'una o l'altra''.



Cosa vuole fare il Pdl?

"Tre settimane e si decide se c'è l'accordo o no e lo si decide all'aperto", afferma ancora Bersani rivolgendosi ad Angelino Alfano e rilancia sulla possibilità di un accordo sulle riforme, a partire da quella della legge elettorale. "Considero che i tempi sono ormai molto molto stretti. Alfano ha detto: tre settimane. Gli rispondo: bene, tre settimane e si decide se c'è l'accordo o no".



No al semipresidenzialismo

''Il semipresidenzialismo non è la nostra opzione, è una posizione legittima ma non è comunque percorribile in questo scorcio di legislatura. E per favore non si mostri di voler proseguire l'iter o far finta di proseguirlo con qualche voto a maggioranza perché in questa situazione sarebbe ridicolo'', ha concluso Bersani.