foto Ansa

10:32

- Il viceministro dello Sviluppo Vittorio Grilli interviene per smentire le voci circolate dopo l'incontro di giovedì sera in vista del Consiglio dei ministri. Riguardo il decreto legge per lo sviluppo Grilli ha affermato che "non si può parlare di ritardi", aggiungendo di non riconoscersi "nelle ricostruzioni che leggo sui giornali" circa un contrasto con il ministro Passera. "C'è grande collaborazione" ha aggiunto.