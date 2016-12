"La Fornero ha la passione per i licenziamenti"

- Susanna Camusso torna a criticare l'azione di governo, a partire dal ministro del Lavoro Elsa Fornero accusata di avere "una passione per i licenziamenti che dimostra una non particolare sensibilità agli straordinari problemi della crisi". Mentre sul dl Fisco, il segretario della Cgil attacca: "Non si fa una cosa fondamentale che sarebbe la tassazione delle rendite e dei grandi patrimoni".

Parlando del decreto sviluppo, a margine di un convegno a Montecitorio, la sindacalista ha aggiunto: "Noi abbiamo detto da tanto tempo che il tema della crescita e dello sviluppo è fondamentale. Abbiamo la sensazione, che spero sia smentita ma temo di no, che si sia scelta una linea di tanti microinterventi". Sembrerebbe, ha ribadito, "una 'Tremonti quater' e già la 'ter' non andava bene".

"Un ritardo grave e intollerabile che mina ogni giorno di più la credibilità dell'operato di questo governo". Così il segretario generale della Cgil ha commentato il fatto che l'accordo sul lavoro pubblico, raggiunto tra sindacati, governo e enti locali lo scorso 3 maggio, "non sia ancora stato varato dal consiglio dei ministri, attraverso la ricezione in una legge delega, oramai a distanza di oltre un mese dalla sottoscrizione di quell'intesa".

Quanto sta avvenendo in tema di lavoro pubblico, osserva Susanna Camusso, "dimostra che questo governo, invece di affrontare le emergenze e adottare strategie utili per la crescita, preferisce seguire gli attacchi qualunquistici che stanno investendo i lavoratori pubblici. Un atteggiamento irresponsabile che contrasta con le esigenze che derivano dai necessari processi di riforma della pubblica amministrazione, a partire dal fornire risposte serie ai tanti lavoratori precari".

"Il dualismo del mercato del lavoro che il ministro del Lavoro Fornero dice a parole di non volere perseguire, in realtà, è quello che rischia di manifestarsi sui temi del lavoro se, come sta avvenendo, il governo non manterrà l'impegno assunto con l'accordo del 3 maggio e la conseguente adozione della legge delega. Se dovesse proseguire questo inspiegabile e inaccettabile ritardo si aprirà, di certo più celermente, un ulteriore fronte di scontro con il governo", ha concluso il numero uno del sindacato di corso d'Italia.



Fornero: "La Camusso si commenta da sola"

"Non mi sembra di dover commentare una frase che si commenta da sola. Mi sembra chiaro quello che ha detto". Così il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, commenta le parole del segretario della Cgil, secondo la quale il ministro avrebbe "la passione per i licenziamenti".

''Vogliamo - aggiunge il ministro - un mercato del lavoro che porti dentro con contratti di flessibilità quelli che sono ai margini del mercato. Non è dal gusto per il licenziamento che nasce la riforma ma dalla volontà di creare un mercato del lavoro dinamico, che dia migliori performance per tutti''.