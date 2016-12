Monti: "Perso l'appoggio dei poteri forti"

foto LaPresse Correlati Obama chiama Monti: "Fare di più sulla crisi" 15:05 - "Il mio governo e io abbiamo perso in questi ultimi tempi l'appoggio che gli osservatori ci attribuivano, spesso colpevolizzandoci, dei cosiddetti poteri forti". Ad ammetterlo è il premier, Mario Monti, spiegando che ormai "non incontriamo favori in un grande quotidiano (il Corriere della Sera, ndr) rappresentante e voce di un potere forte che è Confindustria". Monti aggiunge che l'esecutivo avrebbe "potuto fare di più", ma è stato sicuramente veloce. - "Il mio governo e io abbiamo perso in questi ultimi tempi l'appoggio che gli osservatori ci attribuivano, spesso colpevolizzandoci, dei cosiddetti poteri forti". Ad ammetterlo è il premier, Mario Monti, spiegando che ormai "non incontriamo favori in un grande quotidiano (il Corriere della Sera, ndr) rappresentante e voce di un potere forte che è Confindustria". Monti aggiunge che l'esecutivo avrebbe "potuto fare di più", ma è stato sicuramente veloce.

"Non voglio negare - ha aggiunto - che avremmo potuto fare di meglio, ma le riforme ora scontate sono state messe a punto in maniera rapida e incisiva". Non è un merito, ha proseguito il premier, ma era necessario: "Abbiamo infranto tabù per decenni intoccabili".



Parlando dell'Europa, poi, ha elogiato la Germania, che "ha tracciato una strada virtuosa". "Nell'Eurozona le istituzioni" però "in questi mesi hanno agito in modo tardivo e qualche volta miope". "Chiarisco che il rigore dei conti pubblici non è in discussione", ha continuato con un riferimento a quei Paesi come la Germania che ne sono promotori, "ma anche i virtuosi traggono vantaggio dall'essere parte della comunità". Quindi "occorre agire sulla governance europea, dagli Stati membri è necessaria una forte manifestazione a voler preservare moneta unica".



Per il presidente del Consiglio un modo per arginare la crisi potrebbe essere quello di "spezzare il circolo vizioso fra la vunerabilità delle banche e del debito sovrano". Per questo "bisogna agire rapidamente" per rompere questo legame insano. Mentre sugli eurobond, ha spiegato che "è un argomento che deve restare sul tavolo e deve essere affrontato non in un lungo periodo e non devono costituire una divisione tra Stati membri".



"Fiscal compact, riforme sono complemento"

"Credo debbano essere valutate forme per incentivare al rientro dal debito pubblico eccessivo gli Stati che sono già impegnati nel consolidamento fiscale e - ha affermato Monti - hanno varato incisive riforme strutturali creando un complemento che renda più facilmente attuabili le disposizioni del Fiscal Compact".



"Imprese sottovalutano la riforma del lavoro"

Il mondo delle imprese, che ne "sarà il principale beneficiario" ha "sottovalutato" gli effetti della riforma del lavoro che ha "scardinato i tabù" esistenti fino a qualche mese fa. Monti ha sottolineato come il provvedimento abbia un a una "prospettiva di maggiore protezione sociale". "L'ansia del breve termine - ha proseguito -,che i politici in Europa hanno giustamente cercato in questi ultimi anni di sradicare dai mercati finanziari", bisogna stare attenti che "non permei anche le decisioni politiche pubbliche".



"Riforma pensioni apprezzata all'estero"

Il premier è tornato a sottolineare i buoni giudizi dati all'estero dalla riforma delle pensioni varata dal governo. Parlando in videoconferenza al convegno Acri, il presidente del Consiglio ha citato i commenti nella visita in Giappone e quelli di diversi vertici di governo in Europa su una riforma "che affronta in modo strutturale il sistema pensionistico".