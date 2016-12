foto LaPresse

12:57

- "Il futuro dell'Europa è importante per tutti i Paesi singoli e anche per l'Italia. E' questo il convincimento del governo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, in una conferenza stampa con il commissario Ue all'Occupazione, Lazslo Andor, sottolineando come la soluzione dei problemi "vada trovata con l'Europa e per l'Europa". Fornero ha precisato che dall'Ue l'Italia ha avuto "sostegno" sulle riforme fatte e su quelle in corso.