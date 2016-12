foto Ansa

10:53

- Per "superare l'attuale fase negativa e per favorire il ristabilirsi di una prospettiva di crescita", Giorgio Napolitano auspica che vi siano "significative riflessioni ed utili indicazioni nel segno della necessaria coesione sociale sugli interventi necessari per aiutare le imprese". Lo si legge nel messaggio che il Quirinale ha inviato al presidente della Confesercenti in occasione dell'assemblea annuale.